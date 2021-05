Incidente sulla statale 123: auto contro un albero, muore un 31enne

A perdere la vita è stato Angelo Pio La Mendola che era - stando alle ricostruzioni dei carabinieri - alla guida della Bmw serie 1. Gravemente ferito il 34enne che era in macchina con la vittima, è stato trasferito all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" ed è in prognosi riservata

Un trentunenne di Campobello di Licata, Angelo Pio La Mendola, è morto in seguito ad un incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 123 all'incrocio con via Peppino Impastato. Il trentaquattrenne che era in macchina con la vittima è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata dove i medici hanno mantenuto riservata la prognosi sulla vita.

Il trentunenne - secondo le ricostruzioni dei carabinieri - avrebbe perso il controllo dell'auto, una Bmw serie 1, che stava guidando. Macchina che è finita contro un albero e che ha ucciso sul colpo Angelo Pio La Mendola. L'incidente, lungo la statale 123, non ha coinvolto altri mezzi di passaggio. Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118 e i carabinieri di Campobello di Licata. I sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso del trentunenne di Campobello di Licata e soccorrere l'altra persona che era all'interno dell'abitacolo.

I carabinieri di Campobello di Licata, coordinati dal comando compagnia di Licata, si sono occupati prima della viabilità che è stata messa in sicurezza e poi dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale mortale.