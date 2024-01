Incidente stradale in piena notte: auto danneggia tre mezzi in sosta

Distruggono tre auto in sosta, si ribaltano con il mezzo sul quale viaggiavano e uno di loro viene denunciato dai carabinieri per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Notte "calda" nella zona del Campo sportivo, ad Agrigento: intorno alle due una Renault Clio ha perso il controllo e, per cause in fase di accertamento, si è schiantata sulle auto che si trovavano parcheggiate ai lati della strada. E' possibile, ma al momento non ci sono conferme istituzionali in tal senso, che i due avessero bevuto.

Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco che hanno estratto i due passeggeri dal mezzo e i carabinieri che hanno proceduto ai rilievi. Uno dei due feriti, un 35enne, non è chiaro per quale motivo, si è scagliato contro i militari con insulti e minacce. L'uomo però, diversamente da quanto era emerso in un primo momento, non è stato arrestato ma solo denunciato.

(aggiornato alle ore 9.01)