Incidente: svolta in maniera imprudente e travolge un motociclo, 48enne trasferito al "Sant'Elia" di Caltanissetta

Svolta in maniera imprudente – stando all’accusa formalizzata dai carabinieri in Procura – e investe un motociclo. Il quarantottenne che vi era in sella resta ferito, e anche in maniera grave, e viene soccorso da un elicottero del 118 che lo trasferisce, immediatamente, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove è stato, poi, sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico. Il conducente dell’autovettura, un ventitreenne disoccupato e residente a Lercara Friddi, è stato, nelle ultime ore, denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, proprio dai militari dell’Arma del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cammarata che sono intervenuti in contrada Passo Barbieri.

Il giovane dovrà, adesso, rispondere dell’ipotesi di reato di lesioni stradali personali gravi. Di fatto, proprio in contrada Passo Barbieri, avrebbe potuto consumarsi una disgrazia. Cosa che, per fortuna, appunto, non è accaduto. A determinare l’incidente stradale, secondo quanto accertato e ricostruito dai militari dell’Arma del Nor della compagnia di Cammarata, sarebbe stata una manovra di svolta, fatta dal ventitreenne con la sua autovettura, definita “imprudente”. Una manovra che – seguendo l’accusa – avrebbe determinato l’incidente stradale e il grave ferimento del quarantottenne in sella al suo motociclo.