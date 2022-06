Incidente sulla provinciale: pensionato investe carabiniere in pensione, il ferito trasferito con l'elisoccorso

Investe, con la sua Ford Focus, mentre percorre la strada provinciale 24, all’altezza di contrada Filici, un carabiniere in pensione che stava percorrendo la via a piedi. Il sessantatreenne resta gravemente ferito e viene soccorso e trasferito, con elisoccorso del 118, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

L’anziano, che era alla guida della Ford Focus, un pensionato settantatreenne, è stato, nelle ultime ore, denunciato, dai carabinieri, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è quella di lesioni stradali gravi. L’autovettura, utilizzata dal cammaratese, è stata posta sotto sequestro. Ad intervenire prima, e ad occuparsi degli accertamento dopo, sono stati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cammarata. Erano le 18,30 circa di lunedì quando, in contrada Filici, lungo la provinciale 24, si verificava l’incidente stradale. Forse il pensionato settantatreenne non ha visto il pedone o forse era semplicemente distratto. Di fatto, però, purtroppo, il sessantatreenne, carabiniere in quiescenza, è stato investito ed è rimasto ferito in maniera grave. Ieri, la prognosi si sconosceva.