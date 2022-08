Incidente a Cammarata: camion finisce nella scarpata, autista cerca di mettersi in salvo e si getta sull'asfalto: morto 60enne

Forse per un guasto meccanico, perde il controllo del camion che finisce fuori strada e precipita nella scarpata sottostante. Non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, l'incidente stradale che si è registrato lungo la strada provinciale che collega Cammarata con Santo Stefano Quisquina, nei pressi dell'Eremo di Santa Rosalia. A perdere la vita è stato il conducente del mezzo pesante: il sessantenne Corrado Lipani. L'uomo, a quanto pare, non riuscendo più a manovrare il camion e comprendendo che il mezzo stava per finire nella sottostante scarpata ha aperto lo sportello del mezzo e s'è lanciato sull'asfalto. Il sessantenne, Corrado Lipani, avrebbe battuto la testa ed è morto sul colpo.

Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento è stata già inviata una squadra, ma anche l'autogrù. Inutile l'intervento dell'ambulanza del 118: i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso del camionista che, dovrebbe essere, di Mazzarino in provincia di Caltanissetta.

Sul posto, al lavoro, anche i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cammarata.