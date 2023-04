Passa un camion e la strada sprofonda: finisce dentro una voragine e viene “liberato” dai vigili urbani

Un camion utilizzato per la pulizia delle strade sprofonda improvvisamente a causa del cedimento dell’asfalto e finisce dentro una voragine. E’ accaduto nella frazione agrigentina di Montaperto. Si tratta di un mezzo di proprietà della ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.

Un episodio, avvenuto all’ingresso del centro abitato, del tutto inaspettato dato che è accaduto in un tratto di strada dove l’asfalto era stato ripristinato da poco.

L’incidente non ha avuto conseguenze per il conducente del mezzo che è stato “liberato” a seguito di un intervento della polizia locale e dei tecnici del Comune. Il tratto di strada è stato subito messo in sicurezza ed è stato transennato. Adesso si sta cercando di capire come il manto stradale abbia potuto cedere in questo modo.