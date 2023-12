Camion si schianta contro 3 auto parcheggiate e un garage: conducente in ospedale

Camion si schianta prima contro tre auto parcheggiate e poi finisce la sua corsa contro garage, fra saracinesca e muro. Avrebbe potuto avere conseguenze tragiche l'incidente stradale verificatosi lungo via San Paolo a Sciacca. L'autista del mezzo pesante, che non è chiaro per quale motivo abbia perso il controllo, è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II. Il quadro clinico dell'uomo non è - tanto è emerso - grave.