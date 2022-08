Scooter contro auto nella statale 410 bis, ferito 19enne

Un diciannovenne è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla strada statale 410 bis per Camastra, nei pressi del bivio per Agrigento.

Il giovane centauro, nella notte, si è scontrato contro un'auto ed è finito sul selciato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che l'ha trasportato in ospedale.

Il traffico è stato deviato per alcune ore sulla bretella del bivio per la statale 576.