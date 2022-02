Bimbo di 8 anni prende il motorino del nonno, si schianta contro auto e muore: assolto automobilista

Assoluzione perchè il fatto non sussiste: secondo il giudice monocratico Agata Anna Genna, la morte del piccolo Samuele Miceli, schiantatosi a 8 anni contro un'automobile a bordo di un vecchio motorino sottratto al nonno, non è da ricondurre a una responsabilità del conducente della vettura.

L'imputato - Massimiliano Spataro, 53 anni, di Realmonte - era accusato di avere tenuto una condotta di guida imprudente avendo frenato in ritardo e mantenuto una velocità elevata. La tragedia è avvenuta il 16 agosto del 2016 lungo la vecchia strada fra Siculiana e Montallegro. In un primo momento furono tre le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Agrigento.

Sotto inchiesta finirono anche i genitori del piccolo ai quali si contestava di non avere vigilato adeguatamente. Le responsabilità a loro carico, comunque, sono state escluse. La Procura, invece, attraverso alcuni accertamenti tecnici aveva individuato nella condotta di guida di Massimiliano Spataro, che era alla guida della Volkswagen Passat, la causa dell’incidente.

Secondo quanto ipotizzato dalla Procura, in particolare, l’imputato - al quale si contestava l'omicidio stradale - non avrebbe tenuto una condotta di guida prudente. Per questo non sarebbe arrivato a frenare in tempo. Le indagini della Procura si sono concentrate su due aspetti. Sull’eventuale responsabilità dell’automobilista e su possibili profili di colpa da parte dei genitori o del nonno del piccolo che si mise alla guida del motorino ad appena otto anni e, peraltro, senza il casco. Su quest’ultimo aspetto non sono arrivati riscontri all’ipotesi iniziale.

Il pubblico ministero Antonella Carrozzieri aveva chiesto la condanna a 4 anni. Il difensore dell'imputato, l'avvocato Salvatore Maurizio Buggea, ha invece sostenuto che, dagli accertamenti tecnici eseguiti in dibattimento, è emerso che "è stato il motorino a invadere la corsia di marcia e l'imputato non ha superato i limiti non potendo, quindi, fare nulla per evitare l'impatto".