Finisce fuori strada alla guida di un’autoambulanza, ferito autista 48enne

Un 48enne di Casteltermini, autista di un'autoambulanza dell’associazione Madre Teresa di Calcutta Onlus, è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale che non ha, per fortuna, coinvolto nessun altro mezzo di passaggio.

L'uomo ha riportato la frattura della diafisi omero destro e la frattura della coracoide della spalla sinistra ed è stato ricoverato in Ortopedia.

L'ambulanza, per cause ancora in corso di accertamento e ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione di Aragona, è uscita fuori strada mentre era in viaggio verso Casteltermini rientrando sulla direzione Palermo.

Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i militari dell’Arma che hanno prima facilitato i soccorsi e poi si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Dinamica che non e' ancora chiara.

Il 48enne è stato sottoposto a tutti gli accertamenti medici ritenuti necessari e successivamente è stato deciso il ricovero.