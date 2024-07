Incidente d'auto al Villaggio Peruzzo, la macchina si ribalta: un ferito

Un'automobile si è ribaltata in seguito a un incidente autonomo avvenuto nella tarda mattinata di oggi al Villaggio Peruzzo.

Sul mezzo, una Fiat Panda, viaggiavano quattro persone, tra cui un bambino. L'auto ha perso il controllo per cause in fase di accertamento e si è appunto capovolta, forse dopo aver impattato contro il marciapiede. Ferito in maniera lieve solo l'autista.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i paramedici del 118.