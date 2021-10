Incidente nel deserto in Arabia Saudita: morti tre ballerini italiani, fra loro anche un giovane di San Giovanni Gemini

Tre italiani - e fra loro un giovane ballerino di San Giovanni Gemini - hanno perso la vita a causa di un incidente nel deserto, a Riyad: capitale dell'Arabia Saudita. Gli artisti erano giunti nel Paese arabo per esibirsi. Ieri, a quanto pare, era il giorno libero dei ragazzi che sono andati a fare un giro: doveva essere un momento di spensieratezza. Ed è stata, infatti, decisa una gita nel deserto. Per cause ancora non chiare, le due auto su cui viaggiavano sono finite in una scarpata. Oltre ai tre italiani, sono morte anche altre due persone del posto. Si è spezzata così la vita di uno dei ballerini più promettenti delle giovani generazioni: Nicolas Esposto di San Giovanni Gemini.

A perdere la vita anche Antonio Caggianelli, 33 anni, di Bisceglie e Giampiero Giarri di Roma. I corpi sono stati recuperati con un elicottero. Stamani, è stato fatto il riconoscimento delle salme e la Farnesina ha già avvisato le famiglie della tragedia registratasi in Arabia Saudita.

"La comunità ecclesiale di San Giovanni Gemini assieme all'oratorio "don Michele Martorana", sono fortemente addolorati per la scomparsa del carissimo giovane Nicolas Esposto, figlio di questa terra e di questa comunità, che lo ha visto crescere tra le proprie mura come animatore sia dell'oratorio sia del Giovaninfesta 2014 - hanno scritto - . Già da allora promettente ballerino professionista, fin da subito mostrò grande passione e amore per la danza, trasmettendola ai bambini. Ci associamo al dolore della famiglia, assicurando preghiera e sostegno in questo momento particolare di afflizione. Dio consoli la sua famiglia e lo abbia in gloria nella gioia degli angeli e dei santi! Buon ingresso alla vita eterna caro Nicolas - hanno concluso dalla comunità ecclesiale di San Giovanni Gemini - . Dio ti accolga con sé!".