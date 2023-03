Incidente: auto si ribalta in via Porta di Mare e scattano i soccorsi, centro urbano paralizzato

Auto si ribalta lungo via Porta di Mare, nel centro di Agrigento, e accorrono ambulanza, vigili del fuoco e polizia municipale. Tanto la via Pietro Nenni (meglio conosciuta come via Porta di Mare), quanto la via Garibaldi sono state momentaneamente chiuse al traffico. La Mazda Cx5 si è ribaltata dopo aver sbattuto contro più auto, forse addirittura cinque, che erano regolarmente parcheggiate lungo il ciglio della strada.

I sanitari del 118, non appena giunti sul posto, hanno verificato le condizioni dell'automobilista che, per sua fortuna, è rimasto illeso.

Tanta l'apprensione che si è registrata nel centro urbano dove decine e decine di residenti, ma anche automobilisti di passaggio, si sono riversati in strada per cercare di capire cosa è effettivamente accaduto.