Auto contro un muro e scontro fra scooter e utilitaria: due ragazzi al pronto soccorso

Auto contro un muro in via Salvatore La Rosa e scontro fra uno scooter e una Volkswagen Golf in via La Loggia. Due giovani, uno dei quali minorenne, sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dopo i due incidenti stradali verificatisi, nel giro di poche ore, ad Aragona. Entrambi sono rimasti seriamente feriti, ma non sono in pericolo di vita.

Non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, l'incidente di via La Rosa. A perdere il controllo della Fiat Cinquecento è stato il conducente ventenne. L'utilitaria è finita contro il muro e per il ragazzo, trasferito in codice rosso al pronto soccorso, inizialmente, si era temuto il peggio.

In via Enrico La Loggia è rimasto invece ferito un quattordicenne. Lo scooter sul quale era in movimento si è scontrato con una Volkswagen Golf. Dopo l'impatto, l'adolescente è stato sbalzato ed è pesantemente finito sull'asfalto. Della ricostruzione del primo incidente si sono occupati i carabinieri della stazione cittadina, gli agenti della polizia municipale invece per quest'ultimo.

