Incidente sul viadotto Garibaldi: auto contro guard-rail, in ospedale una 47enne

Un incidente stradale lungo la statale 189 e uno lungo il viadotto Garibaldi-Imera. Quattro i feriti, finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, fra la notte e la mattinata di ieri.

All’una di notte, sulla strada statale 189, la Agrigento-Palermo, all’altezza di un distributore di carburanti, due auto, una Opel Corsa e una Nissan, che percorrevano la strada, una dietro l'altra, hanno sbattuto contro due mucche, scappate da un recinto privato. Gli animali sono morti. Tre i feriti, trasportati, con le ambulanze del 118, al vicino pronto soccorso. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitati gli agenti della polizia Stradale e quelli della sezione Volanti. Gli investigatori, ieri, stavano cercando di risalire al proprietario dei bovini. Se identificato rischia la denuncia per omessa custodia di animali.

Ieri mattina, lungo il viadotto Garibaldi-Imera, una quarantasettenne di Agrigento, ha perso il controllo della sua Fiat Seicento, ed è andata a sbattere contro il guardrail del viadotto Garibaldi-Imera. La donna con un'ambulanza è stata trasferita al presidio ospedaliero di contrada Consolida. Ha riportato contusioni e traumi sparsi non gravi. Ad occuparsi dei rilievi, in questo caso, sono stati gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale. Perché la donna abbia perso il controllo dell’autovettura non è chiaro: forse un malore o una distrazione improvvisa. Ma non viene escluso neanche il malfunzionamento della vettura che stava guidando. Per fortuna, in nessuno dei casi, i feriti si sono rivelati in gravi condizioni.