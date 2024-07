Incidente a Petrusa: Fiat Panda infilzata dal guardrail, l'automobilista 43enne denunciato

Perde il controllo della Fiat Panda che finisce, anzi addirittura viene infilzata, contro il guardrail. È accaduto in contrada Petrusa dove sono intervenute le ambulanze che hanno soccorso i due uomini e il bambino che erano all'interno dell'abitacolo e sono rimasti feriti. Nessuno di loro - tutti portati all'ospedale San Giovanni di Dio - è, per fortuna, in gravi condizioni.

All'automobilista, un 43enne di Palma di Montechiaro, è stato, come sempre avviene in questo genere di casi, chiesto di sottoporsi all'alcol test. Una richiesta che non sarebbe però andata giù all'uomo, tant'è che s'è rifiutato ed ha dato in escandescenza. Ed è per resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale, nonché per guida in stato d'ebbrezza (il rifiuto di sottoporsi a etilometro o alcol test equivale all'esito positivo di questi esami) che è stato denunciato alla procura. Quale sanzione accessoria gli stata ritirata la patente di guida.