Incidenti, auto contro rotatoria in viale La Loggia: ferito il conducente

Un incidente stradale, attorno alle 9,30, ha rallentato il traffico nei pressi del quadrivio Porta Aurea: una Peugeot ha sbattuto contro la rotatoria, sotto il tempio di Ercole.

Il mezzo proveniva da viale Giuseppe La Loggia (il cosiddetto viale alberato) in direzione di Villaseta. L'auto, nell'impatto piuttosto violento, è rimasta gravemente danneggiata ma le condizioni del conducente non sono preoccupanti.

L'uomo è stato trasportato in ospedale per essere medicato e sottoposto ad accertamenti. Sul posto, per i rilievi e gestire la viabilità, è intervenuta la polizia municipale.