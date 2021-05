Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo: il 23enne era ubriaco, denunciato

Perde il controllo dell'auto - una Alfa - che sta guidando e si schianta, dopo essere salito sul marciapiede, contro un palo della pubblica illuminazione. E' accaduto ieri sera - erano le 21,30 circa - lungo via Cavaleri Magazzeni. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Agrigento. Militari dell'Arma che si sono subito accorti che l'automobilista non era in perfetta forma. Sottoposto agli accertamenti del caso, il giovane - un ventitreenne di Favara - è risultato essere ubriaco. E per questo motivo il disoccupato è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura. L'ipotesi contestata è guida sotto l'influenza di alcol. Quale sanzione accessoria, i carabinieri gli hanno anche, naturalmente, ritirato la patente di guida.

Nell'esatto momento in cui il ventitreenne ha perso il controllo della sua Alfa, per fortuna, lungo via Cavaleri Magazzeni non stava transitando nessuno. E questo, di fatto, ha scongiurato un incidente stradale che coinvolgesse altri mezzi.