Auto si schianta contro il furgone di un turista, 34enne denunciato per ebbrezza

Si schianta contro un furgone parcheggiato lungo viale Delle Dune, a San Leone, e risulta essere ubriaco. Un trentaquattrenne di Favara è finito nei guai – denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento – per guida in stato d’ebbrezza. A formalizzare la denuncia sono stati gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale della città dei Templi.

L'uomo alla guida di un'Audi, martedì pomeriggio, mentre stava percorrendo il viale delle Dune a San Leone ha perso, all’improvviso, il controllo della sua auto. L’Audi s’è schiantata sulla parte posteriore di un furgone di proprietà di un turista francese che, per fortuna, non era sul mezzo. L’uomo era infatti, serenamente, in spiaggia.

A seguito dell’incidente stradale, scattato l’allarme, a San Leone si sono precipitati gli agenti della polizia municipale. I vigili della sezione Infortunistica stradale si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica del sinistro e hanno sottoposto il trentaquattrenne, che era alla guida dell’Audi, all’alcol test. Esame che ha dato esito positivo: l’automobilista è risultato avere un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito dalla legge. Motivo per il quale è stato, appunto, deferito alla Procura per l’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza. Soltanto per fortuna non si sono registrate ben altre conseguenze: l’autovettura è finita, del resto, contro un mezzo parcheggiato e senza nessuno a bordo.