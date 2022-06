Incidente a Fondachello: Smart carambola su auto e recinzione, un giovane in gravi condizioni

Un giovane è finito, stanotte, all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" dove i medici si sono riservati la prognosi sulla vita. Era alla guida di una Smart che, per cause ancora non chiare, lungo via Caduti in guerra, nel quartiere di Fondachello a Licata, si è scontrata con una Bmw.

Pare - ma non ci sono ancora certezze categoriche - che la Bmw fosse parcheggiata e la Smart, dopo un primo urto, sia carambolata andando a sbattere contro la recinzione di una villetta. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia. I poliziotti hanno prima facilitato i soccorsi del giovane ferito, che è stato portato in ospedale con un'autoambulanza del 118, e poi si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.