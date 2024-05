Ospedale

Incidente stradale a San Leone fra le auto di scorta di Schifani: il presidente al pronto soccorso

Il governatore è entrato al "San Giovanni di Dio" in codice "verde": dopo circa mezz'ora di controlli è stato dimesso. Si stava recando al "Dioscuri" per la presentazione di un candidato per le elezioni europee