Incidente sulla statale 640, salgono a 5 i feriti finiti al pronto soccorso

E' di 5 feriti - il conducente dell'auto, la moglie, un'altra donna e due bambini - il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 640, al bivio per Aragona Caldare e Favara. Una Peugeot, con a bordo 7 americani, tre dei quali militari in servizio alla base di Aviano e in vacanza in Sicilia, è uscita fuori strada, terminando la corsa in un fosso di uno spartitraffico.

I feriti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Nessuno versa in pericolo di vita. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, la polizia Stradale e i carabinieri della tenenza di Favara che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.