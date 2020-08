Auto resta "sospesa" sulla rotonda Giunone, 83enne sotto choc

Ha 83 anni il pensionato che, ieri sera, ha perso il controllo della propria utilitaria ed è finito sulla rotonda Giunone. Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i carabinieri che si sono occupati dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica del sinistro stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. L'anziano, per fortuna, è rimasto illeso, ma era visibilmente sotto choc.

Non è chiaro se qualcosa o qualcuno gli abbia, all'improvviso, tagliato la strada e dunque il pensionato sterzando è finito sulla rotonda. E' certo però invece che da quando la nuova rotonda è stata inaugurata, poco più di un mese, questo è il secondo - di fatto, molto simile, - incidente stradale verificatosi. Anche lo scorso 17 luglio, un'autovettura finì sulla rotonda rimanendo sospesa.