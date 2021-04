Incidente dopo lo svincolo della statale 640, tir si "adagia" su una fiancata

Perde il controllo del tir - carico di pasta - che stava guidando e il mezzo pesante si adagia su una fiancata. Pauroso incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi di passaggio, all'altezza del curvone determinato dalla rotonda che si incontra dopo lo svincolo della strada statale 640 per Aragona. Il conducente del tir è rimasto, per sua fortuna, illeso.

Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i carabinieri della stazione di Aragona, gli operai dell'Anas e, in via precauzionale, un'autoambulanza del 118. Il conducente del mezzo pesante ha rifiutato però di andare al pronto soccorso del "San Giovanni di Dio" per essere sottoposto ad accertamenti sanitari.

La dinamica dell'incidente stradale non risulta essere, non al momento, chiara. Non è escluso che l'uomo abbia fatto una manovra azzardata per evitare qualcosa o qualche mezzo. Spetterà però, naturalmente, ai carabinieri della stazione di Aragona - che si stanno occupando dei rilievi tecnici - provare, laddove possibile, a ricostruire come siano andati i fatti. Servirà una gru, appare inevitabile, per potere rialzare il gigantesco tir che, al momento, è adagiato fra una porzione di strada e l'attiguo terrapieno.