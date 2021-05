Statale 189, scontro fra auto: due donne finiscono al "San Giovanni di Dio" e il 30enne trasferito in elisoccorso

La dinamica dell'incidente stradale non è ancora chiara, dei rilievi si stanno occupando i carabinieri della stazione di Aragona

Tre persone, fra cui due donne, sono rimaste ferite dopo un bruttissimo incidente stradale registratosi lungo la statale 189, la Agrigento-Palermo, all'altezza del territorio di Aragona. L'uomo, un trentenne che era alla guida della Fiat Cinquecento, è risultato essere il più grave dei feriti e un elisoccorso del 118 è già arrivato sul posto per velocizzare i soccorsi. Le due donne vengono invece, in questi minuti, trasferite con autoambulanza all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

A scontrarsi per cause ancora non chiare - della cui ricostruzione si occuperanno i carabinieri della stazione di Aragona - sono state una Fiat Cinquecento e una Lancia Y. Un impatto davvero violento. Lungo la statale 189, oltre alle pattuglie dei carabinieri di Aragona che sono coordinate dal luogotenente Paolino Scibetta, si sono precipitati anche le ambulanze, l'elisoccorso e i vigili del fuoco del comando provinciale.

L'elisoccorso ha trasferito il trentenne all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta.