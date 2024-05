Investito mentre attraversa la strada sulle strisce: 75enne in ospedale

È stato investito, da una Peugeot 308, mentre stava attraversando la strada antistante al comando provinciale dei carabinieri di Agrigento. A finire al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento è stato un pensionato 75enne.

L'anziano, a quanto pare, era sulle strisce pedonali quando è stato travolto dall'auto guidata da un 36enne. Subito sono scattati i soccorsi, è giunta un'autoambulanza del 118 che ha trasferito il ferito in ospedale. A precipitarsi, sia per cercare di facilitare i soccorsi, ma anche per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale, sono stati i carabinieri della stazione (che ha sede proprio nella caserma "Biagio Pistone") e gli agenti della polizia municipale. I vigili urbani si sono occupati dei rilievi.

