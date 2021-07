Procede a zig zag lungo viale Viareggio e investe tre macchine, donna ferita in ospedale

Lancia Y sale lungo viale Viareggio zigzagando e investe tre autovetture, due posteggiate e una in marcia. Una donna, la cinquantenne conducente della Lancia, rimasta ferita, è finita al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Sul posto, scattato l'allarme, si è precipitata più di una ambulanza del 118 e gli agenti della sezione Volanti della Questura che si stanno occupando, in questo momento, dopo aver facilitato i soccorsi, dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. A quanto pare, la donna - ma si attende la conferma dell'alcol test che verrà eseguito in ospedale - era ubriaca. All'interno dell'abitacolo della vettura è stato sentito infatti un forte odore di alcol.

La Lancia Y ha sbattuto contro due auto posteggiate lungo il ciglio del marciapiede: una Toyota Yaris e una Modus e poi, invadendo l'opposto senso di marcia, ha travolto una Opel con targa straniera che stava scendendo verso San Leone. Il conducente di questa autovettura è rimasto illeso. L'unica ferita, ma non è in pericolo di vita, è stata proprio la cinquantenne.

La circolazione stradale, lungo viale Viareggio, è immediatamente andata in tilt.