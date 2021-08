Incidente sul viadotto Morandi: Vespa centra in pieno una Panda, 18enne in ospedale

Un diciottenne, in sella ad una Vespa Piaggio, è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato sul viadotto Morandi. Sul cavalcavia che collega la città dei Templi con Porto Empedocle, in direzione Agrigento, c'era una Fiat Panda vecchio modello ferma sul ciglio della strada. A quanto pare il diciottenne, in sella alla Vespa, avrebbe invaso l'opposto senso di marcia e non si sarebbe accorto dell'autovettura e l'avrebbe centrata in pieno.

Sul posto, è accorsa la polizia Stradale di Agrigento che dopo aver facilitato i soccorsi - e dunque il trasferimento del ferito in ospedale - si è occupata dei rilievi per la ricostruzione della dinamica. Il diciottenne rimasto ferito non sembrerebbe essere, ma gli accertamenti medici sono ancora in corso, in gravi condizioni.