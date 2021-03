Incidente: auto tampona Mini Cooper che carambola su due vetture posteggiate, un ferito

Brutto incidente stradale - un tamponamento per la precisione - in via Papa Luciani. Uno l'automobilista che è stato portato, in via precauzionale, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". E' rimasto ferito - escoriazioni e contusioni, sembrerebbe -, ma non è, per fortuna, in pericolo di vita. Sul posto, per occuparsi di facilitare i soccorsi prima e per i rilievi che hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale, hanno lavorato, per ore e ore, gli agenti della sezione Volanti della Questura.

Stando alle ricostruzioni ufficializzate, una Renault Capture avrebbe - lungo via Papa Luciani - tamponato una Mini Cooper, il cui conducente ha perso il controllo della piccola utilitaria e s'è andato a schiantare contro due autovetture - una Fiat Seicento e una Lancia Y Elefantino - che erano posteggiate sul ciglio della strada. Le due macchine hanno riportato gravi danni.

Scattato l'allarme, il conducente della Mini Cooper è stato subito soccorso e trasferito all'ospedale di contrada Consolida dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Non è - questa è una certezza - in gravi condizioni.