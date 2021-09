Incidente sulla Panoramica dei Templi: auto taglia la strada ad una Fiat Punto, 3 giovani in ospedale

Un'autovettura, forse in fase di sorpasso, taglia la strada alla macchina - una Fiat Punto blu - che stava scendendo, verso la rotonda Giunone, dalla Panoramica dei Templi. Il conducente dell'utilitaria blu, sterzando repentinamente, è finito contro il muretto e contro il guard-rail. Tre, complessivamente, le persone - sono tutti giovani nordafricani residenti in città - che, con due ambulanze del 118, sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Nessuno dei tre giovani è, per fortuna, in pericolo di vita.

Scattato l'allarme, sul posto - oltre alle ambulanze del 118 - si è precipitata la sezione Infortunistica stradale dei vigili urbani che si sta occupando della ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale. Alle centrali operative delle forze dell'ordine è stata diramata la nota di ricerca dell'auto "pirata" che non s'è appunto fermata a prestare i necessari soccorsi. Dovrebbe trattarsi di un'altra Fiat Punto. Fra le due vetture non vi sarebbe stato però nessun impatto.