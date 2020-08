Minicar si ribalta lungo via Crispi, non è grave il minorenne ferito

Una minicar, guidata da un minorenne agrigentino, s'è ribaltata questa mattina mentre percorreva la via Crispi ad Agrigento. Non è chiaro cosa abbia determinato l'incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo. Al volante della piccola autovettura, 50 di cilindrata, c'era un giovane che è rimasto incastrato fra le lamiere schiacciate. Il ragazzo è stato tirato fuori dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che acquisito l'allarme sono subito intervenuti. In via precauzionale, il giovane automobilista è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di contrada Consolida. Ha riportato qualche escoriazione e delle contusioni, ma per sua fortuna non è in gravi condizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto, per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica dell'incidente, hanno lavorato gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale. La minicar è stata poi rimessa su strada, di fatto rigirata, dagli stessi vigili del fuoco. E' tornata così libera la carreggiata stradale.