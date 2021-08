Finì con l'auto nell'uliveto della Valle dei Templi, emigrato denunciato per guida in stato d'ebbrezza

E' risultato essere "alticcio" - motivo per il quale è stato denunciato alla Procura della Repubblica - l'emigrato sessantaduenne che è stato protagonista, l'altro giorno, dell'incidente stradale lungo la via Passeggiata archeologica: ha perso il controllo della sua autovettura sportiva che è finita in un uliveto della Valle dei Templi.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento hanno acquisito, nelle ultime ore, il referto medico che ha evidenziato un tasso di 0,85 g/l. Motivo per il quale è dunque scattata, praticamente subito, la denuncia in stato di libertà. Stando al referto dei medici del "San Giovanni di Dio", l'uomo - un emigrato in Belgio, rientrato per un breve periodo di vacanza nella sua terra natia - ha riportato ferite e traumi giudicati guaribili in circa 25 giorni. A preoccupare, al momento del soccorso, fu il trauma cranico.

In quell'incidente lungo la Passeggiata archeologica non rimase coinvolto nessun altro mezzo.