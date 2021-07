Incidente fra moto e autocarro dei rifiuti, 26enne finisce al pronto soccorso

Lo scontro fra i due mezzi si è registrato in via Cavaleri Magazzeni, illeso il conducente del mezzo pesante. Della ricostruzione si è occupata la polizia municipale

Un ventiseienne di Agrigento è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dopo un brutto incidente stradale verificatosi ieri mattina, alle 10,30 circa, lungo via Cavaleri Magazzeni. Il giovane motociclista ha riportato diversi traumi, ma per sua fortuna non è risultato essere in pericolo di vita.

A scontrarsi, per cause ancora in corso d’accertamento da parte della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale, sono state una moto Ducati, di grossa cilindrata, in sella alla quale si trovava il ventiseienne, e un autocarro della nettezza urbana. Ad avere, inevitabilmente, la peggio è stata la moto e il suo conducente che è stato sbalzato dalla sella, “volando” a diversi metri di distanza e finendo pesantemente sul selciato. I primi ad accorrere sono stati il conducente dell’autocarro, nonché dipendente della ditta per la raccolta dei rifiuti, e alcuni automobilisti di passaggio. E’ stato lanciato l’Sos e sul posto, poco dopo, è sopraggiunta un’autoambulanza del 118. L'agrigentino, dopo le prime cure prestatigli direttamente sul luogo, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del presidio ospedaliero di contrada Consolida.

L'autista dell'autocarro, a parte la botta e il grosso spavento, è rimasto illeso. Lungo via Cavaleri Magazzeni sono intervenuti anche gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell’impatto e addebitare le responsabilità assicurative, ma si sono occupati anche d’ascoltare alcuni di coloro che hanno assistito appunto all’incidente stradale. I vigili urbani si sono poi portati all’ospedale “San Giovanni di Dio” per acquisire il referto medico del ventiseienne. Il giovane è, appunto, rimasto ferito, ma guarirà. Non è risultato essere, infatti, per sua fortuna, in pericolo di vita.