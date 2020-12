Incidente frontale sulla statale 189, più feriti intrappolati nelle auto

Incidente stradale frontale lungo la strada statale 189, all'uscita di Agrigento, poco prima di arrivare al rifornimento di carburante ex Nuara. A sbattere - per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polstrada di Lercara Friddi - sono state due autovetture: una Lancia Musa, sulla quale viaggiava un ragazzo di Prizzi, e una Hyundai I10, guidata da un cinquantenne agrigentino. Sulla Hyndai anche una donna. Le tre persone sono rimaste intrappolate all'interno dell'abitacolo delle due vetture.

L'impatto fra le due utilitarie è stato violentissimo e la Lancia Musa è sbalzata sul guard-rail. Sul posto, sono accorse due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno liberato i feriti e facilitato i soccorsi. Con tre diverse ambulanze del 118, i feriti sono stati trasferiti al vicino al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".

La strada statale, Agrigento-Palermo, è, al momento, chiusa su entrambi i sensi di marcia. La polizia Stradale di Lercara Friddi si sta occupando della viabilità e procederà anche ai rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dello scontro frontale. I feriti - stando a quanto emerge in questi primissimi e concitati momenti - avrebbero riportato più fratture.