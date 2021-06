Incidente al viale Delle Dune: scontro fra auto e scooter: motociclista trasferito a Catania

E' stato trasferito, in elisoccorso, all'ospedale di Catania il giovane scooterista che è rimasto coinvolto, stanotte, nell'incidente stradale verificatosi in viale Delle Dune a San Leone. A scontrarsi, per cause ancora non chiare, sono state una Toyota Yaris, con a bordo due persone, e lo scooter. Ad avere la peggio è stato il motociclista che ha riportato un trauma toracico-addominale con lesione alla orta.

L'uomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118. Visto il delicato quadro clinico è stato deciso il suo trasferimento in una struttura sanitaria meglio attrezzata e la scelta è ricaduta su un ospedale di Catania. Il motociclista, dopo l'impatto con l'utilitaria, è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sul selciato.

Ferito, ma non in maniera grave: avrebbe riportato la frattura del setto nasale, anche il conducente della Toyota Yaris che è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Sul posto, per velocizzare i soccorsi sanitari e per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale, hanno lavorato per ore i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Il viale Delle Dune è rimasto interdetto alla circolazione stradale per almeno un paio d'ore.