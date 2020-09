Incidente a Maddalusa: violento scontro fra due auto, tre persone in ospedale: uno è grave

Tre persone, una delle quali è in prognosi riservata, sono finite stanotte al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dopo un incidente stradale verificatosi in contrada Maddalusa. A sbattere, per cause che sono in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri, sono state una Renault Clio e una Audi A4. Il ferito più grave (la persona in prognosi riservata) è il conducente della Renault Clio. Gli altri feriti, conducente e trasportato dell'Audi A4, hanno riportato fratture - anche importanti - ma, per loro fortuna, non sono in pericolo di vita.

Stando a quanto è emerso, la Renault Clio che stava procedendo, ad elevata velocità, non s'è fermata all'Alt che era stato imposto, all'altezza dei semafori di Porto Empedocle, dai poliziotti del commissariato "Frontiera". La pattuglia ha provato a inseguire l'utilitaria, perdendola però immediatamente di vista. In contrada Maddalusa, il violento incidente stradale fra la Renault Clio e l'Audi A4.

Tutte le persone coinvolte sono rimaste incastrate fra le lamiere e per liberarli, facilitando i soccorsi, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Subito, naturalmente, sono stati trasferiti all'ospedale di contrada Consolida. Dei rilievi, per ricostruire la dinamica dello scontro, si sono occupati i carabinieri. La dinamica dell'incidente stradale non è affatto chiara, non al momento naturalmente.