Due incidenti nel giro di poche ore, due feriti al pronto soccorso

Prima un incidente stradale, fra moto e auto, in viale Emporium: proprio all'ingresso del Villaggio Peruzzo. E poi uno scontro fra due utilitarie a Porta Aurea. Sono due le persone che nel giro di poche ore sono finite al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il ferito più grave - ma non è in pericolo di vita - è il trentaseienne agrigentino che era in sella alla moto Honda che, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia locale, ha sbattuto, lungo il viale Emporium, con una Fiat Panda guidata da un 69enne. Al viale Emporium anche una pattuglia del nucleo Radiomobile dei carabinieri che s'è occupata della viabilità.

Sempre la squadra Infortunistica stradale della polizia municipale s'è occupata dei rilievi tecnici per ricostruire l'incidente fra due utilitarie registratosi a Porta Aurea. Anche in questo caso una persona è finita in ospedale.