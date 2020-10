Incidente in contrada Minaga: due persone in ospedale

Due automobilisti, rispettivamente alla guida di una Ford Fiesta e di una Renault Modus, sono rimasti feriti in seguito ad un incidente stradale verificatosi durante la notte in contrada Minaga. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dove i medici li hanno sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari del caso: hanno riportato ferite, contusioni e traumi, ma non sono - per fortuna - in pericolo di vita. Sul posto, scattato l'allarme, si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale e un'autoambulanza del 118 che ha, appunto, trasferito i due feriti al vicinissimo presidio ospedaliero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.