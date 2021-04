Incidente: scontro fra minicar e Peugeot, illesi sedicenne e fratelli settantenni

L'impatto, in via Luca Crescente, è stato assai violento e in primissima battuta s'era anche temuto il peggio

L'impatto è stato violento, i tre occupanti delle auto coinvolte sono rimasti però, per fortuna, illesi. E' quanto è accaduto nell'incidente stradale che si è registrato in via Luca Crescente ad Agrigento. A scontrarsi - per cause che sono ancora in corso d'accertamento e ricostruzione da parte dei poliziotti della sezione Volanti della Questura - sono state una minicar guidata da un sedicenne e un Peugeot con due fratelli settantenni a bordo.

In un primissimo momento, anche per via del fatto che fosse coinvolta una minicar, s'è temuto il peggio. I poliziotti delle Volanti hanno però subito accertato che i tre agrigentini non avevano riportato gravi ferite.