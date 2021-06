Incidente a Bonamorone: auto contro moto, 17enne finisce al pronto soccorso

I medici hanno diagnosticato al minorenne un grave trauma ad una gamba e contusioni ed escoriazioni sparse in tutto il corpo

Un diciassettenne è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dopo l’incidente, verificatosi a Bonamorone, fra il suo scooter e una Ford Fiesta guidata da una trentunenne. La donna è rimasta illesa ed ha arrestato la sua marcia per richiedere i soccorsi di un’autoambulanza del 118. Al minorenne, giunto al nosocomio di contrada Consolida, i medici hanno diagnosticato un grave trauma ad una gamba e contusioni ed escoriazioni sparse in tutto il corpo. Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitati gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire l’effettiva dinamica del sinistro stradale.

La squadra di Infortunistica stradale della polizia municipale ha ascoltato, provando a fare chiarezza sulla dinamica, sia la trentunenne agrigentina che era alla guida della Ford Fiesta che alcuni testimoni che hanno, appunto, assistito all’impatto. Poi, a ruota, si sono spostati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove hanno sentito anche il minorenne. Il diciassettenne, seppur seriamente ferito, non è risultato essere, per sua fortuna, in gravi condizioni.