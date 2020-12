Incidente in via Imera: scontro fra auto e moto, un ferito

Incidente stradale, lungo la via Imera ad Agrigento, fra auto e moto. Una persona è rimasta ferita ed è stata subito soccorsa e trasferita all'ospedale "San Giovanni di Dio". Sul posto, sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura che si sono occupati di garantire la viabilità in piena sicurezza e gli agenti della polizia municipale che si sono, invece, occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica del sinistro stradale.

Il motociclista rimasto ferito viene, al momento, sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti fondamentali dai medici del pronto soccorso. Le sue condizioni non sembrerebbero essere gravi.