Incidente sulla Panoramica: auto sbatte al muro e si ribalta, paura per 30enne

Audi sbatte contro il muretto di cinta di via Panoramica dei Templi e si ribalta. Grande paura, nella tarda mattinata di ieri, a poche centinaia di metri dal tempio di Giunone. Il trentenne agrigentino che era alla guida dell’autovettura è rimasto però, per sua fortuna, illeso. Sul posto – scattato l’allarme – si sono precipitati i carabinieri che si sono occupati in primissima battuta di verificare le condizioni di salute del ragazzo e poi, appunto, dei rilievi tecnici di rito.

Nessun dubbio sul fatto che l’incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, si sia verificato per una distrazione o per un improvviso problema tecnico che ha fatto sbandare la macchina. Il traffico è stato, di fatto, rallentato e i carabinieri hanno dovuto occuparsi anche di garantire, in sicurezza, la viabilità. Questo è stato però soltanto l’ultimo di una serie di incidenti che si sono registrati in vari punti della provincia.