Auto investe pedoni in piazza Vittorio Emanuele, due persone in ospedale

Auto investe due pedoni in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento. I feriti sono stati già trasportati all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove i medici li stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari.

L'automobilista, alla guida di una Fiat Panda, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto, e si stanno già occupando dei rilievi tecnici di rito, è giunta la squadra dell'Infortunistica stradale della polizia municipale.

A guidare l'utilitaria, stando a quanto emerge in questi minuti, era uno degli amministratori uscenti di palazzo dei Giganti. L'automobilista, come sempre avviene in caso di incidente stradale, viene ascoltato dai vigili urbani che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto. Forse una disattenzione alla base dell'incidente che si è verificato davanti la Questura, praticamente all'altezza delle strisce pedonali.