Incidente sulla statale 118: scontro frontale fra furgoncino e suv, 31enne di Raffadali gravemente ferito

Un trentunenne di Raffadali è rimasto seriamente ferito - la diagnosi è di fratture varie: al fermore e alle costole - dopo l'incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 118, all'altezza del bivio per Montaperto. Il giovane era alla guida di un furgoncino Peugeot Patner che, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento, si è scontrato contro una Volkswagen T-Roc condotta da un rappresentante quarantacinquenne di Favara.

L'impatto, verosimilmente dovuto all'asfalto reso viscido dall'abbondante pioggia caduta fino all'alba, si è stato un frontale sinistro. La Volkswagen T-Roc è finita, quasi completamente distrutta, nella cunetta della carreggiata stradale. Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118 ed è stato anche richiesto l'intervento di un elisoccorso. Non c'è stato però bisogno di caricare il ferito sull'elisoccorso. Entrambi gli automobilisti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento in ambulanza.

Al lavoro, per ore ed ore, i carabinieri del Norm della compagnia di Agrigento che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale frontale.

I medici del "San Giovanni di Dio" hanno accertato, dopo tutti i controlli sanitari ritenuti necessari, che il rappresentante di Favara è rimasto illeso. Con più contusioni e traumi, ma di fatto illeso. Al trentunenne di Raffadali sono state invece diagnosticate fratture varie: alle costole e al femore. E' stato naturalmente ricoverato nella struttura di contrada Consolida, ma non è - per sua fortuna - in pericolo di vita.