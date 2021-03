Tir si ribalta sulla statale 189: miracolosamente illeso il conducente

L'incidente stradale si è verificato in territorio di Casteltermini. Sul posto si è reso necessario l'intervento do carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario del 118

Incidente stradale autonomo in mattinata lungo la strada statale 189 Palermo – Agrigento in territorio di Casteltermini. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cammarata, l’autista di un autoarticolato, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato finendo in una cunetta a bordo strada.

Il sinistro si è verificato all’altezza del km 40+800 in direzione Agrigento. Fortunatamente, solo qualche escoriazione per il conducente che, a scopo precauzionale, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per accertamenti. Sul posto hanno anche lavorato i vigili del fuoco. L’incidente non ha comunque provocato disagi al traffico veicolare.