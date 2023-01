Incidente stadale sulla 115, auto si schianta contro tir: un ferito

Ha riportato numerose fratture l'autista di una Fiat Punto che questa mattina, lungo la statale 115 in territorio di Cattolica Eraclea, si è scontrato violentemente con un mezzo pesante.

Le cause dell'incidente stradale sono in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, che è sono accorsa sul posto insieme ai mezzi di soccorso e che si sta occupando dei rilievi. Il ferito non sarebbe comunque in pericolo di vita.