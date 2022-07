Incidente stradale con l'autocisterna, morto l'autista cinquantaseienne

E' morto all'ospedale di Caltanissetta dove era ricoverato Giuseppe Lauricella, 56 anni, l'autotrasportatore di Palma di Montechiaro che era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sulla statale 115 nel pomeriggio di ieri. Ne da notizia l'agenzia Ansa.

L'uomo si era ribaltato con la propria autocisterna dopo aver perso il controllo del mezzo. Era rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato poi tratto in salvo e trasporato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove è però adesso deceduto in seguito alle gravi ferite riportate.