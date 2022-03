Incidente stradale sulla 115, furgone si scontra con auto: due feriti

E' rimasto bloccato per alcune ore il traffico sulla statale 115 a causa di un incidente stradale avvenuto al chilometro 234. in in territorio di Licata.

Per cause in fase di accertamento un furgone e un'autovettura si sono scontrati frontalmente, e - stando ad una nota diramata da Anas - è di due feriti il bilancio al momento del sinistro stradale.

Il personale della società e le forze dell'ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

(aggiornato alle 12.50)