Incidente stradale sulla statale 640 in località Caos, due feriti

Violento incidente stradale sulla statale 640, tra Maddalusa e Caos, nella tarda mattinata di oggi. A scontrarsi per cause in fase di accertamento in un tratto di rettilineo, sono stati un furgone e un Tir. Ad avere la peggio è stato il più piccolo dei due mezzi, che si ribaltato su un fianco. Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, anche se le sue condizioni sarebbero buone.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Agrigento oltre che i vigili del fuoco. Significativi i disagi alla circolazione, trattandosi di una strada molto trafficata soprattutto nel periodo estivo