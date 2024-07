"Suo figlio ha provocato un grave incidente" e si fa consegnare 23 mila euro, c'è però il colpo di scena: denunciata 40enne

C'è una denunciata. Una quarantenne è stata deferita alla procura della Repubblica di Agrigento perché ritenuta responsabile della truffa ai danni di una sessantaquattrenne di Aragona. Quest'ultima, a fine giugno, ha ricevuto - così come è già accaduto a tantissime altre agrigentine - la telefonata di un uomo che s'è spacciato per carabiniere. Anche in questo caso, all'aragonese è stato spiegato che il figlio aveva avuto, anzi aveva provocato, un grave incidente stradale e che c'erano delle persone ferite che dovevano essere, e anche subito, risarcite. Sarebbe "bastato" il denaro, tutto il denaro, che la donna aveva in casa. E poco dopo, alla porta dell'abitazione della donna si è presentata una donna che s'è spacciata come impiegata del tribunale. E a lei, l'aragonese ha consegnato ben 23 mila euro. C'era del resto da salvare il figlio e la sessantaquattrenne ha veramente recuperato tutti i soldi che custodiva in casa. Peccato però che, anche in questo caso, non si trattava d'altro che di una truffa.

Anche questa donna ha presentato denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri. E i militari dell'Arma di Aragona dopo una brevissima attività investigativa sono riusciti a identificare e denunciare la donna che, spacciandosi come impiegata del tribunale, s'è presentata a casa dell'aragonese. Ma non è naturalmente finita. Appare scontato che le investigazioni proseguono e per cercare di identificare l'uomo che, al telefono, s'è presentato come un carabiniere.

La risposta data dai carabinieri è importantissima. Troppo allarme sociale e troppi danni hanno provocato questi truffatori che si sono sempre mossi - ma non è escluso che vi siano più bande in azione - con lo stesso modus operandi. Innumerevoli sono stati gli appelli lanciati da polizia e carabinieri che si sono anche affidati, con una apposita campagna informativa nazionale, all'attore Lino Banfi.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.